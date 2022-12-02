Пять блюд с идеальной пропорцией КБЖУ

Осознанное питание — это уже не тренд, а образ жизни. Все больше людей отдают предпочтение не просто сытной и вкусной пище, а качественной и самое главное — сбалансированной. Для здоровья и энергии нам необходимо соблюдать правила КБЖУ, но, если вы пока не знаете, как внедрить эту правильную привычку, начните прямо с завтрашнего утра. Бренд-шеф Булат Ибрагимов составил утреннее меню, которое поможет начать день полезно и без лишних перекусов.

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Скрэмбл с авокадо и/или лососем

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С таким блюдом, как скрэмбл, можно и нужно экспериментировать, чтобы добавить к белкам и углеводам правильные жиры. Полезным дополнением могут стать авокадо и лосось — в них содержатся необходимые организму жиры и белки. Такое начало дня отлично подойдет приверженцам кето-диеты: лосось содержит уникальные жирные кислоты омега-3, а авокадо обогащен целым перечнем питательных веществ и «хорошими» жирами.

Приготовление этого завтрака-суперфуда займет максимум 10 минут, а заряда энергии получите до самого обеда. А если добавить к блюду еще и углеводный тост, чувство голода вас точно не побеспокоит много часов.

Ингредиенты: Яйца — 2 шт.

Сливочное масло — 5-10 гр.

Авокадо — 30 гр.

Лосось слабосоленый — 50 гр.

Хлеб цельнозерновой — 1 ломтик

Процесс приготовления:

В небольшой чаше взбить яйца. Разогреть сковороду и растопить в ней сливочное масло. Вылить яичную смесь в сковороду. Когда яйца «схватятся», лопаткой начать непрерывно помешивать скрэмбл 1 минуту (как будто рисуете цифру 8). В этой же сковороде подсушить с двух сторон хлеб и выложить на тарелку. На получившийся тост выложить скрэмбл, слайсы авокадо и/или лосось.

«Зеленый» завтрак

Вегетарианцы тоже могут полезно и разнообразно питаться, «добирая» белки из овощных источников. Сделайте на завтрак себе салат из киноа, рукколы и тыквенных семечек и приготовьте на гриле авокадо и тофу.

Это легкое, но сытное блюдо обеспечит необходимыми витаминами и питательными веществами, не отнимая сил у организма на усвоение. Киноа и тофу — щедрые источники белка, руккола ускоряет метаболизм, семечки тыквы богаты омега-3 и омега-6 жирными кислотами и клетчаткой, а авокадо обеспечит надолго организм энергией. Тот случай, когда овощной завтрак может быть очень легким, но насыщенным, и, несмотря на разнообразие продуктов, блюдо имеет гармоничный вкус.

Ингредиенты: Киноа — 200 гр.

Руккола — 200 гр.

Тыквенные семечки — 3 столовые ложки

Авокадо (очищенный) — ½

Тофу — 400 гр.

Оливковое масло — 2 столовые ложки

Процесс приготовления:

Отварить киноа согласно инструкции и выложить в тарелку. Сверху выложить рукколу и посыпать тыквенными семечками. Разогреть гриль, смазать его оливковым маслом и обжарить по 3 минуты на сильном огне с каждой стороны тофу и авокадо. Затем уменьшить огонь и довести до готовности еще 7–9 минут. Выложить авокадо и тофу рядом с приготовленным салатом.

Панкейки из рикотты

Пышные и румяные панкейки из рикотты — идеальная идея для завтрака как для взрослых, так и для детей. Вариантов приготовления этих «блинчиков» можно придумать множество, но Булат Ибрагимов советует обратить внимание на «здоровую» основу для этого блюда — нежную рикотту.

Традиционный итальянский сывороточный сыр очень полезен для детей, так как его с полным правом можно назвать строительным материалом для растущего организма. Для взрослых рикотта — источник белков, а чтобы добавить блюду «правильности», выбирайте, например, овсяную муку и миндальное молоко. Сложные углеводы муки и концентрация омега-3 и омега-6 в молоке дадут силы организму и укрепят иммунитет.

Ингредиенты: Овсяная мука — 100 гр.

Разрыхлитель — 1 чайная ложка

Миндальное молоко — 130 мл.

Яйца — 3 шт.

Рикотта — 250 гр.

Оливковое масло — 2 столовые ложки

Процесс приготовления:

Взбить яйца, добавить теплое молоко, рикотту и разрыхлитель. Небольшими порциями добавить муку и перемешать до однородности. Разогреть сковороду, налить масло и выложить столовой ложкой тесто, формируя круглые панкейки. Обжаривать на среднем огне с двух сторон до золотистого цвета.

Каша овсяная/рисовая

Каша — один из популярных завтраков, поскольку блюдо богато углеводами, а следовательно, насыщает организм ударной дозой энергии. Если вам предстоит насыщенный и активный день, смело выбирайте этот вариант. Бренд-шеф рекомендует начинать день именно с овсяной или рисовой каши.

«Для первого варианта выбирайте традиционную крупу длительной варки. Время приготовления в этом случае будет минут 20, но зато так ваше утреннее блюдо сохранит максимум витаминов — токоферол, ниацин, витамины группы В, а также различные микроэлементы: кремний, йод, калий, кобальт, фосфор и другие. Надо отметить, что рисовая каша обладает практически теми же микроэлементами и витаминами, поэтому присмотритесь и к ней», — добавляет Булат Ибрагимов.

Всего одна тарелка каши, а сколько пользы!

Ингредиенты: Миндальное молоко — 3 стакана

Овсянка/рис — 1 стакан

Сливочное масло — 30 гр.

Процесс приготовления:

Нагреть в небольшой кастрюле молоко. Как только молоко закипело, засыпать овсянку/рис и варить 20 минут кашу на среднем огне, постоянно помешивая. Когда блюдо будет готово, добавить масло, размешать и дать настояться 5 минут.

Запеканка из творога

Запеканка — очень «удобный» завтрак: собираете все необходимые ингредиенты и отправляете в духовку. Но здесь важно выбрать главный источник белка — творог. Он обязательно должен быть свежим.

Манку и крахмал лучше заменить, по мнению Булата, миндальной мукой — она не содержит глютена, и в ее составе содержится то же, что и в орехах, — калий, фосфор, магний, кальций, железо. Яйца в запеканке будут выступать не только скрепляющим продуктом, но и дополнительным к творогу источником белка. Подавать блюдо можно как в горячем, так и в холодном виде, поэтому, если вы не доели ее утром, запеканка может заменить десерт после ужина.

Ингредиенты: Миндальная мука — 70 гр.

Творог 9% — 500 гр.

Яйца — 2 шт.

Мед — 1 столовая ложка

Сливочное масло — 30 гр.

Процесс приготовления:

Разогреть духовку до 180 градусов. В миске соединить все ингредиенты и перемешать до однородности. Форму для запекания смазать маслом и равномерно распределить тесто. Выпекать блюдо 40–50 минут (в зависимости от духовки и размера формы).