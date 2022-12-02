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1 час назад

Эндокринолог объяснила, чем заменить макароны и картофель

РИА "ФедералПресс"

Врач-эндокринолог Зухра Павлова рассказала россиянам, чем можно заменить макароны, рис и картошку, которые пользуются популярностью среди гарниров. Рекомендации специалист дала в телеграм-канале.

Эндокринолог объяснила, чем заменить макароны и картофель
Фото: РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"

«У меня среди фаворитов – капуста разных сортов. Ее можно есть как в виде салатов, так и в припущенном, и в вареном виде», – пояснила врач.

По ее словам, также в качестве замены подойдут фасоль, зеленый салат, тыква, кабачки, шпинат, огурцы, помидоры, грибы, авокадо, спаржа и морковь со свеклой.

Зухра Павлова добавила, что на ужин стоит есть вареные овощи, чтобы помочь пищеварению. Россиянам посоветовали пить больше воды, потому что этого требует клетчатка, которая находится в овощах. В противном случае вода будет расходоваться из запасов организма.

Еда,
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