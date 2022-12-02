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3 часа назад

Эндокринолог Михалева назвала продукт, повышающий риск развития рака

Рамблер

Врач-эндокринолог Оксана Михалева в беседе с изданием "Известия" сообщила о том, что красное мясо способно увеличить риски развития онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний.

Назван продукт, повышающий риск развития рака
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

«Этот продукт содержит больше насыщенных жиров, в том числе холестерина, чем белое мясо. За счет этого частое употребление красного мяса в пищу может приводить к повышению риска развития сердечно-сосудистых заболеваний. Кроме того, насыщенные жиры способствуют развитию ожирения и сахарного диабета 2-го типа», — пояснила эндокринолог.

Врач отметила, что около 50 грамм красного мяса в день, по результатам исследований ученых, на 70% увеличивают риск возникновения рака желудка. По ее словам это объясняется тем, что нитрит, которым было обработано мясо, приводит образованию канцерогенного нитросоединения, которое сыграет с человеком злую шутку после жарки или копчения такого продукта.

Как красное мясо связано с риском инсульта и развития онкологии

Михалева посоветовала детям и молодым людям употреблять красное мясо не чаще двух раз в неделю, взрослым – один раз в неделю, а всем, кто старше 50 лет – не чаще одного-двух раз в месяц.

Ранее "Рамблер" рассказывал, какие продукты способствуют улучшению работы мозга.

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