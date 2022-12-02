Опасные яйца: тайский рецепт не для слабонервных

По легенде, это тайское блюдо тещи готовили неугодным зятьям, которых хотели проучить. Блюдо вкусное, но острое, поэтому если вы обладаете чрезмерно чувствительными рецептами, подумайте дважды, стоит ли рисковать.

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Для остальных "Опасные яйца" станут идеальной закуской. Ищите рецепт – в материале "Рамблера".

Ингредиенты: Перепелиные яйца – 18 штук (или 6 куриных)

Тамаринд – 3-4 столовых ложки

Сушеный перец чили – 3-4 штуки

Лук-шалот – 2 штуки

Сахар – 4-5 столовых ложек

Рыбный соус – 2 столовых ложки

Приготовление

1. Залейте тамаринд половиной стакана горячей воды. Нарежьте шалот, сполосните перец и порвите его на 2-3 части.

2. Варите яйца 7-8 минут, а затем опустите их в холодную воду.

3. Разогрейте 5-6 столовых ложек масла и жарьте перец несколько секунд до потемнения и аромата. Вытащите перцы.

4. В ту же сковородку отправьте лук-шалот и жарьте до золотистой корочки.

5. Сложите перец и шалот на бумажную салфетку. Протрите пальцами тамаринд, процедите, избавьтесь от семечек.

6. Влейте в сковороду тамариндовый сок, добавьте рыбный соус и сахар.

7. Ждите растворения сахара на огне ниже среднего, переодически помешивая содержимое.

8, Почистите яйца и обжарьте их в масле на среднем огне минут семь до золотистой корочки.

9. Разрежьте яйца пополам, полейте соусом и приправьте жареным луком и кинзой. Вуаля – блюдо можно подавать к столу.