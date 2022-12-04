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3 часа назад

Перечислены полезные для кишечной микробиоты продукты

Lenta.ruиещё 2

Специалисты из Пенсильванского университета перечислили полезные для кишечной микробиоты продукты. Результаты двух исследований опубликованы в журнале Clinical Nutrition и The Journal of Nutrition.

Перечислены полезные для кишечной микробиоты продукты
Фото: Lenta.ruLenta.ru

В ходе исследования ученые изучили эффект употребления 28 граммов арахиса на колонии бактерий в организме человека, ответственных за метаболизм в печени и иммунные реакции. В контрольной группе испытуемых попросили перекусывать вместо арахиса крекерами и сыром. Эксперимент проводился в течение шести недель. Выяснилось, что испытуемые, которые ели арахис, имели повышенное количество полезных бактерий Ruminococcaceae.

Кроме того, было проанализировано воздействие приема смесей трав и специй, таких как корица, имбирь, тмин, куркума, розмарин, орегано, базилик и тимьян, на участников, подверженных риску сердечно-сосудистых заболеваний. Добровольцев разделили на три группы: первая получала около 1/8 чайной ложки в день, вторая чуть более 3/4 чайной ложки в день, третья примерно полторы чайной ложки в день. Через четыре недели результаты показали увеличение разнообразия кишечных бактерий, в том числе Ruminococcaceae, особенно при средних и высоких дозах трав и специй.

Ранее французские ученые из Института Пастера в Париже выявили различия влияния антибиотиков на микробиом кишечника разных людей.

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