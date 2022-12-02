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23 минуты назад

4 завтрака, которые поднимут настроение в выходной

WomanHit.ru

Начинаем утро правильно.

4 завтрака, которые поднимут настроение в выходной
Фото: WomanHit.ruWomanHit.ru

В выходной хочется не только отбросить все будничные заботы, но и зарядиться хорошим настроением. А завтрак может стать прекрасным зарядом на весь день, главное, выбрать правильные продукты. Мы собрали собственный топ вкусных и вдохновляющих завтраков, если у вас совсем нет настроения.

Свежие фрукты

Если вы не привыкли к плотному завтраку, не нужно насильно заставлять себя есть больше. Вы можете начать утро с фруктовой нарезки. Выбирайте те фрукты, которые вам по душе, завтрак должен принести радость и бодрость. Не игнорируйте во фруктовом меню цитрусовые и ягоды — они невероятно полезны и важны в зимний период. По желанию можете добавить немного орехов, но не больше 50 г. за один раз.

Тосты с птицей

Отличный вариант легкого завтрака. Диетологи рекомендуют остановить выбор на индейке, как на мясе, которое прекрасно усваивается и не вызовет тяжести в течение дня. Берем хлеб для тостов, отправляем его на прожарку и сооружаем тост из мяса индейки или курицы, добавляем свежие овощи по вкусу, а также избегаем большого количества соли, чтобы не допустить отеков.

Рисовый пудинг с фруктами

Если вы уже не можете видеть каши, пудинг станет прекрасной заменой. Чтобы добавить больше оригинальности блюду, подготовьте ягоды, фрукты и какао-порошок. Вы ведь знаете, что запах шоколада поднимает настроение? А в «союзе» с бананом ваше настроение взлетит до небес. Если вы хотите добавить больше сладости, натрите шоколадную плитку на терке и добавьте в пудинг вместо какао.

Панкейки с шоколадом

Продолжая тему шоколада, не можем обойти вниманием классические панкейки с добавлением сметаны. В обычное тесто для панкейков добавляем какао-порошок и готовим как обычно, а при подаче украшаем сметаной или взбитыми сливками. По желанию добавляем ягоды и орехи.

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