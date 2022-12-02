4 завтрака, которые поднимут настроение в выходной

Начинаем утро правильно.
В выходной хочется не только отбросить все будничные заботы, но и зарядиться хорошим настроением. А завтрак может стать прекрасным зарядом на весь день, главное, выбрать правильные продукты. Мы собрали собственный топ вкусных и вдохновляющих завтраков, если у вас совсем нет настроения.
Если вы не привыкли к плотному завтраку, не нужно насильно заставлять себя есть больше. Вы можете начать утро с фруктовой нарезки. Выбирайте те фрукты, которые вам по душе, завтрак должен принести радость и бодрость. Не игнорируйте во фруктовом меню цитрусовые и ягоды — они невероятно полезны и важны в зимний период. По желанию можете добавить немного орехов, но не больше 50 г. за один раз.
Отличный вариант легкого завтрака. Диетологи рекомендуют остановить выбор на индейке, как на мясе, которое прекрасно усваивается и не вызовет тяжести в течение дня. Берем хлеб для тостов, отправляем его на прожарку и сооружаем тост из мяса индейки или курицы, добавляем свежие овощи по вкусу, а также избегаем большого количества соли, чтобы не допустить отеков.
Если вы уже не можете видеть каши, пудинг станет прекрасной заменой. Чтобы добавить больше оригинальности блюду, подготовьте ягоды, фрукты и какао-порошок. Вы ведь знаете, что запах шоколада поднимает настроение? А в «союзе» с бананом ваше настроение взлетит до небес. Если вы хотите добавить больше сладости, натрите шоколадную плитку на терке и добавьте в пудинг вместо какао.
Продолжая тему шоколада, не можем обойти вниманием классические панкейки с добавлением сметаны. В обычное тесто для панкейков добавляем какао-порошок и готовим как обычно, а при подаче украшаем сметаной или взбитыми сливками. По желанию добавляем ягоды и орехи.