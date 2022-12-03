Предложен способ сократить время на готовку к Новому году

Фудблогерша по имени Клэр, ведущая страницу в социальной сети TikTok под названием @deliciousandreal, заявила, что сэкономить время на новогодней готовке можно, если заранее отварить картофель до полуготовности. На ее способ сократить время на приготовление блюд к Новому году обратило внимание издание The Sun.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

По ее словам, ускорить процесс приготовления блюд в Новый год или Рождество можно, если заранее приготовить картофель к блюдам из птицы. В опубликованном на странице Клэр ролике она чистит, режет, отваривает картофель до полуготовности, добавляет немного муки и масла, остужает и замораживает получившийся полуфабрикат в пакете.

В нужный день этот картофель Клэр советует отправлять на час в духовку вместе с птицей. «Разогрейте масло в духовке и 20 минут готовьте на сильном огне, еще 40 — на слабом», — подсказала она.