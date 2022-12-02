5 продуктов для завтрака, которые сожгут жир на животе

Они не только зарядят энергией, но и помогут стать стройнее.

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Завтрак запускает обменные процессы в организме. Диетологи считают, что правильные блюда зарядят энергией, а сладости заставят весь день испытывать голод и тревожность. Хотите отлично себя чувствовать и потрясающе выглядеть? Измените подход к завтраку и вскоре лишние сантиметры на животе растают.

Лосось

Тосты с авокадо, лососем и яйцом пашот выглядят невероятно эстетично, так и просятся на фото для социальных сетей. Но такой завтрак не только повышает настроение, а еще и помогает запустить в организме процессы жиросжигания. Рыба — еще и поставщик йода, который может помочь поддерживать метаболизм в идеальном состоянии. При этом она совсем не калорийна, поэтому вы будете чувствовать легкость и прилив энергии.

Яйца

Пожалуй, один из самых традиционных завтраков — яичница. У этого блюда миллион вариантов: можно приготовить традиционную шакшуку с томатами и перцем, воздушный омлет, аппетитную глазунью. Выбирайте то, что вам по душе. В любом случае, яйца — идеальное начало дня. Полезные жиры из желка дадут быстрое насыщение, а белок заставит долго чувствовать себя бодрым и энергичным. К тому же, легкодоступный белок поможет выработке гормона, отвечающего за жиросжигание.

Яблоко

Вряд ли вам удастся наесться одним яблоком, но, если совместить его с овсяной кашей, тостами с арахисовым маслом, то фрукт превратится в довольно сытный завтрак. К тому же яблоки разрушают висцеральный жир, от которого сложно избавиться.

Грейпфрут

О полезных свойствах этого цитруса знают все: диетологи рекомендуют его во время активного похудения. Если употребить его перед едой, то насыщение придет быстрее, а несколько часов после этого организм будет избавляться от жира.

Семена чиа