Нутрициолог рассказала о пользе мандаринов

Нутрициолог Grow Food Елена Свиридова рассказала газете «Известия», что мандарины являются источником витаминов и помогают снижать вес.
«Одно из основных и самых известных свойств мандаринов — насыщенность витамином C, который необходим для нормального развития всего организма. Помимо этого, мандарины богаты <…> витаминами A, группы B, кальцием, магнием и калием. Все они укрепляют иммунитет и помогают организму бороться с инфекциями и вирусами», — отметила специалист.
Употребление мандаринов также положительно сказывается на состоянии кожи. В качестве полезного свойства Свиридова отметила помощь этих фруктов в снижении веса.
При этом в определенных случаях, по словам нутрициолога, мандарины могут нанести вред организму. Прежде всего не нужно их больше трех-четырех штук в сутки.
«Натощак их есть не рекомендуется, так как кислоты сока раздражают слизистую оболочку кишечника и желудка. В случае переедания мандаринов возникают псевдоаллергические реакции и могут обостриться болезни желудка», — добавила Свиридова.