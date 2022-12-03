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46 минут назад

Нутрициолог рассказала о пользе мандаринов

Газета.Ru

Нутрициолог Grow Food Елена Свиридова рассказала газете «Известия», что мандарины являются источником витаминов и помогают снижать вес.

Нутрициолог рассказала о пользе мандаринов
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«Одно из основных и самых известных свойств мандаринов — насыщенность витамином C, который необходим для нормального развития всего организма. Помимо этого, мандарины богаты <…> витаминами A, группы B, кальцием, магнием и калием. Все они укрепляют иммунитет и помогают организму бороться с инфекциями и вирусами», — отметила специалист.

Употребление мандаринов также положительно сказывается на состоянии кожи. В качестве полезного свойства Свиридова отметила помощь этих фруктов в снижении веса.

При этом в определенных случаях, по словам нутрициолога, мандарины могут нанести вред организму. Прежде всего не нужно их больше трех-четырех штук в сутки.

«Натощак их есть не рекомендуется, так как кислоты сока раздражают слизистую оболочку кишечника и желудка. В случае переедания мандаринов возникают псевдоаллергические реакции и могут обостриться болезни желудка», — добавила Свиридова.

Еда,Елена Свиридова,
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