Названы необычные рецепты борьбы с простудой и гриппом

Тёплое молоко со сливочным маслом, ароматные чёрные и зелёные чаи, жаропонижающие, вязаный шарф и постельный режим — вариантов, как победить простуду не выходя из дома, великое множество, и большинство из них тривиальны и общеизвестны. Шеф-повар Александр Белькович подсказал россиянам несколько новых и вкусных рецептов борьбы с болезнью.

Фото: Секрет Фирмы Секрет Фирмы

В осенне-зимний период, когда по России гуляют простуда и другие респираторные заболевания, врачи рекомендуют постоянно поддерживать свой витаминный запас — он поможет защитить организм от недугов. А где же найти эти витамины? Как правило, во фруктах. Например, в мандарине, фейхоа, хурме и гранате. Именно из них Белькович посоветовал приготовить несколько блюд. Например, полезный и вкусный напиток.

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«Вам понадобятся мандарин и фейхоа. Если нет мандарина, можно использовать апельсин. Для ароматного напитка нужно на 3 л воды взять 0,3 кг фейхоа, три мандарина, 200 г сахара, 10 г душицы. Перед приготовлением компота фейхоа следует промыть, удалить кончики и разрезать пополам. Цитрусовые следует очистить от кожицы и отодрать белые слои на поверхности плода. Затем кипятим воду, постепенно погружаем в нее фейхоа, мандарины, сахар и душицу», — рассказал повар.

Спустя буквально 15 минут изумительный и богатый полезными свойствами напиток готов к употреблению. По словам Бельковича, напиток можно употреблять и в горячем, и в охлажденном виде.

Ещё один лидер среди продуктов питания, богатый витаминами А, В1 и U, — это молодая капуста. Более того, по содержанию витамина С этот овощ превосходит даже цитрусовые.

«Очень лёгкий и простой салат из молодой капусты позволит тоже снабдить организм максимальным количеством полезных микроэлементов. Для блюда нужны капуста, несколько мандаринов и греческий йогурт. Необходимое количество листьев капусты нужно нарезать и смешать с очищенными дольками мандарина, полив смесь обильно йогуртом», — рассказал шеф.

Перемешав все ингредиенты, вы получите полезный и аппетитный гастрономический букет. Подавать его лучше охлаждённым.

Третий рецепт от шефа — это согревающий напиток на каждый день.

«Я предлагаю приготовить апельсиново-имбирный ласси с куркумой. Это прекрасное антиоксидантное средство, которое обладает не только противовоспалительным, но и противораковым свойством. Итак, необходим один стакан греческого йогурта, 1/2 чайной ложки свежего очищенного и измельченного имбиря, 1/2 чайной ложки свежей куркумы или порошка, чайная ложка апельсиновой цедры, две столовые ложки апельсинового сока и две чайные ложки мёда. Все ингредиенты следует погрузить в блендер и тщательно взбить до получения однородной массы. Напиток готов к употреблению», — поделился рецептом Белькович.