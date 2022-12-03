Сколько можно съесть мандаринов без вреда для здоровья

Мандарины содержат множество полезных веществ, однако могут нанести вред здоровью. Об этом рассказала нутрициолог Елена Свиридова, пишут «Известия».

Фото: Мир24 Мир24

Мандарины отличаются высоким содержанием витаминов А, В и С, богаты кальцием, магнием и калием, благодаря чему помогают укреплять иммунитет и противостоять инфекциям и вирусам, отметила специалист.

Употребление мандаринов оказывает положительное действие на состоянии кожи. Витамины A и C обеспечивают целостность эпителия, а аскорбиновая кислота активизирует синтез коллагена, который делает кожу упругой и эластичной, а также участвует в формировании костей, сухожилий, ногтей и волос. Содержащиеся в мандаринах калий и кальций улучшают обмен веществ, а клетчатка утоляет голод.