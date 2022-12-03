Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+11° в 
USD 61.77EUR 64.99
Войти в почту
2 часа назад

Врач назвал россиянам богатые витаминами ягоды для поддержания здоровья зимой

Vse42.ruиещё 1

Семейный врач Сергей Чудаков рассказал россиянам о лучших ягодах, помогающих при нехватке витаминов в организме в холодное время года. В список медика попали смородина и облепиха.

Врач назвал россиянам богатые витаминами ягоды
Фото: Vse42.ruVse42.ru

В беседе с журналистами кандидат медицинских наук объяснил, что избежать гиповитаминоза зимой помогут такие ягоды, как черная и красная смородина, клюква, брусника и облепиха. Российский врач напомнил, что черная смородина полезна для здоровья благодаря богатому содержанию витамина С, передает издание "Газета.Ru".

– Принципиален также черный цвет ягоды. Все ягоды и овощи, обладающие синим и черным цветом, являются источником антиоксидантов, так называемых проантоцианидинов. Помимо черной смородины, они содержатся в таких лесных ягодах, как черника и голубика, – отметил Чудаков.

Он добавил, что в облепихе содержится много витамина Е и бета-кератина. А для борьбы с простудами он посоветовал обратить внимание на малину и ежевику, содержащие противовоспалительные вещества.

Еда,Сергей Чудаков,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители