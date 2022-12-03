Врач назвал россиянам богатые витаминами ягоды

Семейный врач Сергей Чудаков рассказал россиянам о лучших ягодах, помогающих при нехватке витаминов в организме в холодное время года. В список медика попали смородина и облепиха.

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В беседе с журналистами кандидат медицинских наук объяснил, что избежать гиповитаминоза зимой помогут такие ягоды, как черная и красная смородина, клюква, брусника и облепиха. Российский врач напомнил, что черная смородина полезна для здоровья благодаря богатому содержанию витамина С, передает издание "Газета.Ru".

– Принципиален также черный цвет ягоды. Все ягоды и овощи, обладающие синим и черным цветом, являются источником антиоксидантов, так называемых проантоцианидинов. Помимо черной смородины, они содержатся в таких лесных ягодах, как черника и голубика, – отметил Чудаков.