Повар из Италии назвал простое и вкусное блюдо на Новый год

Шеф-повар и ресторатор Уиллиам Ламберти заявил, что лазанья, которая считается в Италии классическим блюдом, идеально подойдет для новогоднего стола.
«Главная особенность блюда: чем дольше лазанья стоит, тем она вкуснее», — цитирует Ламберти «Газета.Ру».
Для финальной «сборки» лазаньи шеф-повар рекомендует использовать металлический или керамический лоток с высокими бортами.
По словам Ламберти, готовое блюдо необходимо обязательно посыпать пармезаном. Также оно должно остыть и пропитаться в комнатной температуре.