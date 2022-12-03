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59 минут назад

Повар из Италии назвал простое и вкусное блюдо на Новый год

Слово и Дело

Шеф-повар и ресторатор Уиллиам Ламберти заявил, что лазанья, которая считается в Италии классическим блюдом, идеально подойдет для новогоднего стола.

Повар из Италии назвал простое и вкусное блюдо на Новый год
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

«Главная особенность блюда: чем дольше лазанья стоит, тем она вкуснее», — цитирует Ламберти «Газета.Ру».

Для финальной «сборки» лазаньи шеф-повар рекомендует использовать металлический или керамический лоток с высокими бортами.

По словам Ламберти, готовое блюдо необходимо обязательно посыпать пармезаном. Также оно должно остыть и пропитаться в комнатной температуре.

Еда,Уиллиам Ламберти,
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