Повар из Италии назвал простое и вкусное блюдо на Новый год

Шеф-повар и ресторатор Уиллиам Ламберти заявил, что лазанья, которая считается в Италии классическим блюдом, идеально подойдет для новогоднего стола.

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«Главная особенность блюда: чем дольше лазанья стоит, тем она вкуснее», — цитирует Ламберти «Газета.Ру».

Для финальной «сборки» лазаньи шеф-повар рекомендует использовать металлический или керамический лоток с высокими бортами.