Диетолог сочла бедствием отказ россиян от завтрака

«Обязательно нужно завтракать, выпивать утром натощак стакан воды. У нас бич населения, детей и взрослых, которые не хотят утром завтракать. Завтрак — это основа того, что мы разжигаем обменный камин, начинают работать все клетки. Это может быть омлет, любые яйца. Вы можете съесть два яйца, бутерброд с сыром, выпить стакан воды или чая без сахара с сухофруктами. По дороге на работу — перекус фруктами, одна груша или яблоко — этого вполне достаточно в день».