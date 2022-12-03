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47 минут назад

Диетолог сочла бедствием отказ россиян от завтрака

Говорит Москва

Прием пищи по утрам способствует нормализации обмена. Перед завтраком обязательно нужно выпить стакан воды. Такие рекомендации в эфире радиостанции «Говорит Москва» дала врач-диетолог, кандидат медицинских наук Ольга Григорьян.

Диетолог сочла бедствием отказ россиян от завтрака
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

«Обязательно нужно завтракать, выпивать утром натощак стакан воды. У нас бич населения, детей и взрослых, которые не хотят утром завтракать. Завтрак — это основа того, что мы разжигаем обменный камин, начинают работать все клетки. Это может быть омлет, любые яйца. Вы можете съесть два яйца, бутерброд с сыром, выпить стакан воды или чая без сахара с сухофруктами. По дороге на работу — перекус фруктами, одна груша или яблоко — этого вполне достаточно в день».

Обед должен быть лёгким, например, овощной салат и кусочек курицы или рыбы. На ужин можно съесть, к примеру, бифштекс и выпить стакан кефира, добавила Григорьян.

Для сбалансированного питания в ежедневном рационе должны быть два или три белковых блюда и не менее 600-800 граммов овощей в сутки, отметила диетолог.

Еда,
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