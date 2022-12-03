Учёные нашли более полезный способ приготовления чечевицы

Объединив тепло от микроволн и инфракрасную энергию, исследователи открыли новый, более энергоэффективный способ обработки чечевицы. Он делает продукт более питательным и легкоусвояемым.

Изменяя количество влаги в чечевице, а также количество микроволновой и инфракрасной энергии, исследователи смогли добиться лучших показателей. Если в сырой чечевице усваивается менее 69% крахмала и менее 80% белка, то в обработанной таким способом — более 96% крахмала и более 85% белка. Цвет, текстура и аромат при этом почти не пострадали.