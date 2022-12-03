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2 часа назад

О каких полезных и вредных свойствах мармелада стоит знать

Крестьянская жизнь

Мармелад любят многие. Но есть ли в этой сладости полезные свойства?

О каких полезных и вредных свойствах мармелада стоит знать
Фото: Крестьянская жизньКрестьянская жизнь

Врач-эндокринолог высшей категории, кандидат медицинских наук и диетолог Елена Сюракшина рассказала для проекта Роскачества о том, что нужно знать о мармеладе.

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Эксперт отметила, что в зависимости от основного формирующего компонента, на основе которого изготавливается мармелад его делят на:

  • фруктовый (на основе натурального желирующего фактора);
  • желейно-фруктовый (на основе натурального желирующего компонента и студнеобразователя);
  • желейный или жевательный (на основе студнеобразователя).

Желирующим веществом может выступать агар-агар, пектин или желатин.

Из чего же состоит мармелад? Помимо фруктовых ингредиентов, на производстве в него добавляют пектин, желатин, патоку и воскожировую смесь.

При этом у натурального мармелада в составе нет каких-либо пищевых добавок, ароматизаторов и красителей, а цвет и аромат ему придают натуральные компоненты: фрукты или ягоды.

Самым полезным признают желейно-фруктовый мармелад на основе агар-агара или пектина.

Мармелад на пектине способствует нормализации работы пищеварительной системы. Продукты с пектином также способны нормализовать обмен веществ, участвуют в работе печени и поджелудочной железы. Специалисты советуют включать его в свое меню при замедленном пищеварении: это поможет избежать функциональных запоров.

Мармелад на желатине рекомендуют употреблять при таких заболеваниях, как артрит, артроз. Также его советуют добавить в рацион при переломах, когда появляется потребность в животных белках. Желатин улучшает состояние кожи, потому что позволяет восполнить дефицит коллагена.

Мармелад на основе агар-агара помогает вывести токсические компоненты и улучшить перистальтику. Эксперты отмечают, что разумное употребление такой сладости способно предотвратить запоры и заметно улучшить состав микрофлоры кишечника. Кроме того, в нем содержится полезный для работы щитовидной железы йод.

Есть у этой сладости и противопоказания к употреблению.

Чрезмерное употребление может негативно влиять на фигуру, на обмен веществ и работу многих органов. Также глюкоза способна разрушить зубную эмаль и увеличить нагрузку на поджелудочную железу.

Этот продукт не рекомендуют употреблять тем, кто страдает ожирением, гастритом, сахарным диабетом, язвенной болезнью и иными заболеваниями ЖКТ в стадии обострения.

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