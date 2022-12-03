Залог красивого подтянутого тела – правильное питание и регулярные физические нагрузки. Сбрасывать лишний вес без вреда для здоровья важно постепенно, без жестких ограничений в еде и чрезмерных тренировок. Конечно, существует множество диет, но все они имеют противопоказания и редко приводят к стабильному результату. Придерживаясь системы правильного питания, вы улучшите состояние своего здоровья, а через некоторое время начнете замечать изменения в теле.