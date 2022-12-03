Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+12° в 
USD 61.77EUR 64.99
Войти в почту
2 часа назад

Подборка рецептов для тех, кто худеет: видео

Мария Каткова

Залог красивого подтянутого тела – правильное питание и регулярные физические нагрузки. Сбрасывать лишний вес без вреда для здоровья важно постепенно, без жестких ограничений в еде и чрезмерных тренировок. Конечно, существует множество диет, но все они имеют противопоказания и редко приводят к стабильному результату. Придерживаясь системы правильного питания, вы улучшите состояние своего здоровья, а через некоторое время начнете замечать изменения в теле.

Блогер Eat&Thin сделала подборку полезных рецептов, которые помогут похудеть. В состав каждого блюда входит протеин и сложные углеводы, которые обеспечат чувство насыщения на длительное время.

Лучший рецепт пастушьего пирога

Подробнее о полезных рецептах смотрите в видео.

Ранее мы писали о том, как поднять уровень железа в крови.

Еда,Видео,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители