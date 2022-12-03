Что будет, если каждый день выпивать чашку какао?

Вы знали, что вместе с чашечкой какао в человека поступает немножко счастья? Конечно, это образное выражение, но правдивое. Вместе с напитком в организм попадает аминокислота триптофана, а она уже стимулирует выработку «гормона счастья» — серотонина. Также в какао есть «гормон удовольствия» дофамин и много витаминов группы B. Что же будет с организмом, если пить этот «эликсир» каждый день?

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Благодаря какао-бобам у напитка есть много преимуществ пред чаем и кофе, рассказала врач-терапевт Екатерина Корсева. В его состав входят полифенолы — природные антиоксиданты, помогающие справиться со стрессом.

Также какао способствует выработке гормонов — серотонина, дофамина и холина. Что ещё нужно, чтобы поскорее победить депрессию? В напитке есть и кофеин. Его там меньше, чем в кофе, но это не мешает дополнительному заряду бодрости.

Какао мы покупаем в виде порошка, сделанного на основе какао-бобов. В этом порошке есть природные соединения — флавоноиды. Они очень полезны для сосудов, потому что защищают их от повреждений. Также они приводят в тонус стенки артерий.

Антиоксиданты приводят в норму мозговое кровообращение, добавила медик. В свою очередь природные соединения теобромин и теофиллин помогают в лечении и профилактике болезней органов дыхания. Напиток будет полезен и тем, кто хочет улучшить цвет лица, укрепить волосы и ногти.