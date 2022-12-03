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2 часа назад

Отличный гарнир: готовим хрустящий картофель с орегано и розмарином

Eva.ru

Мало кто откажется от картофеля, а если он запечен в духовке с ароматной корочкой, от него на столе точно ничего не остается. Предлагаем приготовить картошку с орегано, розмарином и чесночным порошком — это очень вкусно!

Готовим хрустящий картофель с орегано и розмарином
Фото: Eva.ruEva.ru

Ингредиенты:

  • Картофель — 6 шт
  • Чеснок — 3 зубчика
  • Чесночный порошок, паприка, соль — по 2 ч. л.
  • Орегано, розмарин, перец — 1 ч. л.
  • Растительное масло — 40 мл

Процесс приготовления:

Картофель отварить в подсоленной воде до готовности. Отварную картошку выложить на застеленный пергаментом противень и раздавить при помощи толкушки. В миску с маслом добавить все специи и пропущенный через пресс чеснок. Раздавленные картофелины смазать маслом. Запекать в духовке при 230С 30-35 минут до хрустящей корочки и румяности картофеля. По желанию готовый картофель можно посыпать мелко нарезанной зеленью или тертым пармезаном.

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