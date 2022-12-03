В чем опасность красной икры

В преддверии праздника красная икра появится на столе многих россиян. Однако этот продукт, который покупают обычно на Новый год, не всегда приносит пользу. О том, какое опасное вещество добавляют в баночку икры, рассказал химик Петр Образцов.

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Производители иногда добавляют в красную икру запрещенную в России пищевую добавку Е239 – уротропин. Искать ее в составе не имеет смысла, так как ее кладут «всерую» некоторые недобросовестные производители.

В 2021 году Роскачество, делая тесты икры, обнаружило запрещенное вещество в продуктах.

«Его стали применять достаточно широко, но оно оказалось токсичным. В кислой среде уротропин расщепляется с образованием формальдегида, который является клеточным ядом и канцерогеном. Фармальдегид применяют для сохранения биологических препаратов, в том числе и трупов. В медицине его использовали как антисептик», – говорит кандидат химических наук, химик, писатель и популяризатор науки Петр Образцов.

Еще это опасное вещество применяют в строительной сфере. Большинство пластиковых стройматериалов, а также древесно-стружечные пропитаны уротропином.

Специалист утверждает, что в красной икре официально находятся только разрешенные консерванты – Е211 (бензоат натрия), Е200, Е202, а также соль и сорбиновая кислота.

По сей день уротропин можно найти не только в красной икре, но и в лекарственных препаратах.