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32 минуты назад

Какой хлеб полезнее обычного

Ferra.ru

Из-за уникального процесса ферментации долгое время считалось, что хлеб на закваске потенциально более полезен, чем другие виды. Правда ли это? Издание Eat this, not that! поговорило с диетологом, чтобы узнать.

Какой хлеб полезнее обычного
Фото: Ferra.ruFerra.ru

По словам эксперта, хлеб на закваске может иметь небольшое преимущество перед белым по нескольким причинам. Во-первых, хлеб на закваске часто имеет более низкий гликемический индекс (ГИ), чем другие виды. Это делает его лучшим выбором для людей, которые сосредоточены на контроле уровня глюкозы в крови. Однако иногда люди наоборот хуже переносят такой хлеб, поэтому стоит следить за своим самочувствием.

Во-вторых, хлеб на закваске может содержать пребиотические волокна, которые полезны для «хороших» бактерий кишечника.

Еда,
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