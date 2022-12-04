Хурма оказалась полезна не для всех

Тем не менее, как поясняет диетолог Алексей Кабанов, гражданам, у которых есть проблемы с пищеварительной системой, лучше не увлекаться этим продуктом. В составе хурмы отмечается высокое содержание танинов, что повышает риск появления запоров и прочих неприятностей, связанных с желудком и кишечником. По этой же причине не стоит налегать на хурму детям до трех лет, у которых еще не сформирован организм, в том числе, достаточно слабый желудочно-кишечный тракт.