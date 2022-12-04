Хурма оказалась полезна не для всех

Один из самых питательных продуктов в мире некоторых людям противопоказан.
Давно научно доказано, что хурма является одним из признанных гастрономических лидеров по объему полезных веществ в своем составе. Особенно сказываются ее плюсы зимой, когда появляется острая необходимость укрепления иммунной системы.
Тем не менее, как поясняет диетолог Алексей Кабанов, гражданам, у которых есть проблемы с пищеварительной системой, лучше не увлекаться этим продуктом. В составе хурмы отмечается высокое содержание танинов, что повышает риск появления запоров и прочих неприятностей, связанных с желудком и кишечником. По этой же причине не стоит налегать на хурму детям до трех лет, у которых еще не сформирован организм, в том числе, достаточно слабый желудочно-кишечный тракт.
Стоит помнить о том, что хурма – очень сладкий фрукт, после которого может резко повышаться сахар в крови. Это повод не злоупотреблять этим продуктом людям с определенными хроническими недугами и гражданам в возрасте.