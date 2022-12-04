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2 часа назад

Эксперты рассказали, как часто стоит пить кофе

Волгоградская правда

При регулярном потреблении польза от горячего напитка снижается, важно делать перерывы.

Эксперты рассказали, как часто стоит пить кофе
Фото: Волгоградская правдаВолгоградская правда

Издание Al Arabiya сообщает, что регулярное потребление кофе приводит к тому, что польза от него снижается.

Горячий напиток действительно улучшает когнитивные способности, помогает обучаться и лучше запоминать информацию. Однако иногда нужно делать перерывы и не пить кофе некоторое время.

Эксперты рекомендуют отказываться от напитка каждый месяц на одну неделю. Это позволит восстанавливать нормальную работу аденозиновых рецепторов, что приведет к усилению позитивных эффектов кофе.

Ранее «Волгоградская правда.ру» писала о категориях людей, которым не стоит пить кофе.

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