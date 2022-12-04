Назван фрукт, который помогает взбодриться с утра

Такую пищу можно использовать как альтернативу кофе.
Издание Al Arabiya сообщает, что вместо чашки кофе утром можно съесть одно большое яблоко.
Этот фрукт обладает множеством полезных свойств, а также помогает взбодриться с утра. В отличие от кофеина, такая пища не способствует развитию тревожности и не вымывает минералы из организма.
Яблоки оказывают бодрящий эффект за счет натуральных сахаров и фруктозы. Эти вещества обеспечивают прилив сил.
Также стоит отметить, что в яблоках содержится много клетчатки. Это позволяет продолжительное время чувствовать себя сытым.
Ранее «Волгоградская правда.ру» уже сообщала о полезных свойствах яблок. Они богаты витаминами, при этом значительная часть полезных компонентов содержится в кожуре.