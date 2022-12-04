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1 час назад

Назван фрукт, который помогает взбодриться с утра

Волгоградская правда

Такую пищу можно использовать как альтернативу кофе.

Назван фрукт, который помогает взбодриться с утра
Фото: ИД «Волгоградская правда» / Сергей Каширский.ИД «Волгоградская правда» / Сергей Каширский.

Издание Al Arabiya сообщает, что вместо чашки кофе утром можно съесть одно большое яблоко.

Этот фрукт обладает множеством полезных свойств, а также помогает взбодриться с утра. В отличие от кофеина, такая пища не способствует развитию тревожности и не вымывает минералы из организма.

Яблоки оказывают бодрящий эффект за счет натуральных сахаров и фруктозы. Эти вещества обеспечивают прилив сил.

Также стоит отметить, что в яблоках содержится много клетчатки. Это позволяет продолжительное время чувствовать себя сытым.

Ранее «Волгоградская правда.ру» уже сообщала о полезных свойствах яблок. Они богаты витаминами, при этом значительная часть полезных компонентов содержится в кожуре.

Еда,
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