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52 минуты назад

Какие продукты подешевеют в России к Новому году

РИА "ФедералПресс"

Доцент экономического факультета РУДН Сергей Черников рассказал, чего ждать от цен на продукты питания в преддверии Нового года.

Какие продукты подешевеют в России к Новому году
Фото: РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"

«Даже если абстрагироваться от политики Банка России, почти все потребительские товары испытывают на себе влияние мировой инфляции», – передает слова Черникова «Газета.ru».

Он рассказал, что многие продукты растут в цене из-за подорожания пальмового масла, входящего в их состав. Пальмовое масло подорожало из-за роста цен на удобрения, что, в свою очередь, вызвано подорожанием энергоресурсов. По мнению Черникова, серьезного роста цен перед Новым годом не произойдет ввиду низкого покупательского спроса. Но не все товары будут дорожать. Эксперт считает, что сегмент сезонных летних овощей ждет снижение цен. Ранее «ФедералПресс» писал, что Россию ждет подорожание услуг общественного транспорта.

Еда,Сергей Черников,Банк России,РУДН,
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