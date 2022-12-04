Какие продукты подешевеют в России к Новому году

«Даже если абстрагироваться от политики Банка России , почти все потребительские товары испытывают на себе влияние мировой инфляции», – передает слова Черникова «Газета.ru».

Он рассказал, что многие продукты растут в цене из-за подорожания пальмового масла, входящего в их состав. Пальмовое масло подорожало из-за роста цен на удобрения, что, в свою очередь, вызвано подорожанием энергоресурсов. По мнению Черникова, серьезного роста цен перед Новым годом не произойдет ввиду низкого покупательского спроса. Но не все товары будут дорожать. Эксперт считает, что сегмент сезонных летних овощей ждет снижение цен. Ранее «ФедералПресс» писал, что Россию ждет подорожание услуг общественного транспорта.