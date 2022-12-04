Нутрициолог рассказала, чем опасен кофеин в холодную погоду

С наступлением зимы люди начинают чаще пить кофе, чтобы согреться. Этот напиток помогает взбодриться и наполняет энергией. Нефедова предупредила, что в день можно выпить до четырех чашек кофе, чтобы не превышать допустимую норму потребления кофеина. Избыток этого вещества может спровоцировать учащение сердцебиения. Также врач отметила, что эффект бодрости, который дарит кофе, кратковременный и приводит к накоплению в организме чувства усталости.