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1 час назад

Нутрициолог Нефедова рассказала, чем опасен кофеин в холодную погоду

Слово и Делоиещё 3

Злоупотребление напитками с кофеином в холодное время года может нанести вред организму, предупредила нутрициолог Наталья Нефедова.

Нутрициолог рассказала, чем опасен кофеин в холодную погоду
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

С наступлением зимы люди начинают чаще пить кофе, чтобы согреться. Этот напиток помогает взбодриться и наполняет энергией. Нефедова предупредила, что в день можно выпить до четырех чашек кофе, чтобы не превышать допустимую норму потребления кофеина. Избыток этого вещества может спровоцировать учащение сердцебиения. Также врач отметила, что эффект бодрости, который дарит кофе, кратковременный и приводит к накоплению в организме чувства усталости.

Нутрициолог посоветовала отдать предпочтение чаю, поскольку у в нем содержание кофеина ниже. Лучше всего для организма будет вовсе перейти на травяные чаи, цикорий или какао, пишут «Кубанские новости».

Еда,Наталья Нефедова,
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