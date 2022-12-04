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3 часа назад

Диетолог Денисенко сообщила, какие продукты провоцируют депрессию и почему это происходит

runews24.ru

В разговоре с «КП» она отметила, что ещё несколько лет назад учёные из Британии и Франции изучили взаимосвязь некоторой еды и развития депрессий.

Названы продукты, провоцирующие депрессию
Фото: runews24.rurunews24.ru

Тогда было установлено, что фастфуд и полуфабрикаты портят настроение. При этом те, кто ел рыбу и свежие овощи, обладали более весёлым характером.

Людмила Денисенко подчеркнула, что во всём нужна мера. Фастфуд можно употреблять, но в небольших количествах.

Депрессию может вызвать алкоголь. Он при частом употреблении вызывает сонливость, мышечную слабость, неспособность сосредоточиться.

Также пагубно влияют на организм сладкие безалкогольные напитки. Они резко повышают и снижают сахар в крови. Это вызывает эмоциональные качели.

Снеки, в том числе чипсы, вызывают зависимость и блокируют выработку эндорфинов.

Копчёные колбасы и ветчина тоже могут спровоцировать плохое настроение, так как в них есть множество красителей, нитратов и консервантов.

Вредны будут консервы и сладкая выпечка. Также не стоит злоупотреблять кофе, не более трёх чашек в день.

Шоколад тоже может вызвать депрессию, так что не следует его есть много.

Большое употребление красного мяса вызывает агрессию и может стать причиной рака желудка.

Еда,Людмила Денисенко,
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