Назван фрукт, который помогает снижать вес

Мандарины насыщены витаминами А, С и В, кальцием, магнием и калием. Они необходимы для нормальной работы организма, помогают бороться с инфекционными заболеваниями, укрепляют иммунитет.

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По словам нутрициолога, мандарины также положительно влияют на состояние кожи, помогают снизить лишний вес. Это связано с тем, что данный фрукт улучшает обмен веществ, утоляет голод благодаря содержащейся клетчатке, стимулирует работу желудка. Эксперт также отметила, что увлекаться такими фруктами все же не стоит: