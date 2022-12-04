Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+6° в 
USD 61.77EUR 64.99
Войти в почту
41 минуту назад

Нутрициолог рассказала о фрукте, который помогает снижать вес и способствуют красоте кожи и волос

СОВА

Мандарины насыщены витаминами А, С и В, кальцием, магнием и калием. Они необходимы для нормальной работы организма, помогают бороться с инфекционными заболеваниями, укрепляют иммунитет.

Назван фрукт, который помогает снижать вес
Фото: СОВАСОВА

По словам нутрициолога, мандарины также положительно влияют на состояние кожи, помогают снизить лишний вес. Это связано с тем, что данный фрукт улучшает обмен веществ, утоляет голод благодаря содержащейся клетчатке, стимулирует работу желудка. Эксперт также отметила, что увлекаться такими фруктами все же не стоит:

- Чтобы не навредить организму, необходимо употреблять не более трех-четырех мандаринов в сутки. Натощак их есть не рекомендуется, так как кислоты сока раздражают слизистую оболочку кишечника и желудка. Напомним, что ранее специалисты рассказали, зачем льняное масло тем, кто хочет сохранить здоровье.

Еда,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители