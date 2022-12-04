Назван самый полезный для костей кисломолочный продукт

Наибольшее влияние эта еда оказывает на здоровье скелета. Среди массы молочных продуктов, таких как сыворотка, ряженка, сметана, простокваша и т. п., особое место отводится творогу. Об этом пишет белорусское издание "Белновости". Этот продукт получается путем сквашивания молока и отделения молочной сыворотки. Творог разделяют по жирности - 18-процентный (жирный), 9% (полужирный) и менее 8% (нежирный). В качественном домашнем твороге содержится множество белков, жиров, молочный сахар, фосфор, магний, кальций и железо. При этом диетологи отмечают, что белки в твороге легкоусвояемые благодаря свертываемости казеина. Этот кисломолочный продукт также богат аминокислотами - холином и метионином. А фосфор и калий помогает формироваться костной системе. Именно поэтому творог рекомендуется добавлять в рацион детям, начинающим и профессиональным спортсменам.