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1 час назад

Вкусный, нежный и сладкий: готовим кремовый лимонный пирог

Eva.ru

Этот пирог по праву станет настоящим украшением праздничного стола, так что обязательно сохраните его рецепт. Нежная лимонная начинка просто растает во рту и не оставит шанса не понравится.

Вкусный, нежный и сладкий: готовим кремовый лимонный пирог
Фото: Eva.ruEva.ru

Ингредиенты (диаметр 16 см, высота ~4,5 см):

Для теста:

  • Мука 175 г
  • Разрыхлитель 4 г
  • Мука миндальная 15 г
  • Соль 1 г
  • Масло сливочное 55г
  • Сахар 85 г
  • Яйцо 30 г
  • Желток 20 г

Для начинки:

  • Молоко сгущенное 500 г
  • Желток 45 г
  • Крахмал кукурузный 5 г
  • Сок лимонный свежевыжатый 100 г
  • Цедра 3-4 лимонов
  • Семена ванили по вкусу

Процесс приготовления:

1. Муку смешать с разрыхлителем и солью, просеять. Добавить миндальную муку, перемешать.

2. Масло довести до комнатной температуры, добавить сахар и взбить до посветления и пышности. Добавить яйцо и желток и взбить до однородности.

3. К масляной массе разом добавить всю мучную смесь, на низкой скорости вымесить до момента, когда тесто соберется в единый ком. Домесить вручную, сформировать из теста брусок и обернуть пищевой пленкой. Убрать в холодильник на 4-6 часов.

4. Духовку разогреть до 175°С (верх-низ). Кольцо обернуть по дну фольгой и проложить по высоте бортика полоской пергамента.

5. Охлажденное тесто раскатать не очень тонко, ~4-5 мм в высоту. Выложить сначала круг теста на дно кольца, затем сформировать бортики и выложить, прижимая к пергаменту. Проследить, чтобы между основанием и бортиками не было зазоров (начинка очень жидкая, если начнет вытекать, испортится весь пирог)!

6. Внутрь кольца вложить лист пергамента, прижать к тесту. Насыпать рис (горох, чечевицу, так называемое «слепое выпекание»). Выпекать 10-12 минут до легкого зарумянивание поверхности бортика.

7. Цедру натереть на мелкой стороне терки. Объединить все ингредиенты для начинки в стакане блендера и пробить до полной однородности. При необходимости процедить. Вылить начинку на подготовленную основу, снизить температуру до 165°С и выпекать ~45-50 минут. После чего духовку выключить и оставить пирог внутри еще на 30 минут. Возможно на вид будет казаться, что начинка не пропеклась и слишком жидкая, нет, все правильно. После охлаждения она будет стабильной!

8. Полностью остудить до комнатной температуры и убрать в холодильник минимум на 12 часов. Подровнять бортики.

9. Можно приготовить меренгу из оставшихся трех белков и украсить поверхность пирога.

Еда,
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