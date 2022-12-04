Вкусный, нежный и сладкий: готовим кремовый лимонный пирог

Этот пирог по праву станет настоящим украшением праздничного стола, так что обязательно сохраните его рецепт. Нежная лимонная начинка просто растает во рту и не оставит шанса не понравится.
1. Муку смешать с разрыхлителем и солью, просеять. Добавить миндальную муку, перемешать.
2. Масло довести до комнатной температуры, добавить сахар и взбить до посветления и пышности. Добавить яйцо и желток и взбить до однородности.
3. К масляной массе разом добавить всю мучную смесь, на низкой скорости вымесить до момента, когда тесто соберется в единый ком. Домесить вручную, сформировать из теста брусок и обернуть пищевой пленкой. Убрать в холодильник на 4-6 часов.
4. Духовку разогреть до 175°С (верх-низ). Кольцо обернуть по дну фольгой и проложить по высоте бортика полоской пергамента.
5. Охлажденное тесто раскатать не очень тонко, ~4-5 мм в высоту. Выложить сначала круг теста на дно кольца, затем сформировать бортики и выложить, прижимая к пергаменту. Проследить, чтобы между основанием и бортиками не было зазоров (начинка очень жидкая, если начнет вытекать, испортится весь пирог)!
6. Внутрь кольца вложить лист пергамента, прижать к тесту. Насыпать рис (горох, чечевицу, так называемое «слепое выпекание»). Выпекать 10-12 минут до легкого зарумянивание поверхности бортика.
7. Цедру натереть на мелкой стороне терки. Объединить все ингредиенты для начинки в стакане блендера и пробить до полной однородности. При необходимости процедить. Вылить начинку на подготовленную основу, снизить температуру до 165°С и выпекать ~45-50 минут. После чего духовку выключить и оставить пирог внутри еще на 30 минут. Возможно на вид будет казаться, что начинка не пропеклась и слишком жидкая, нет, все правильно. После охлаждения она будет стабильной!
8. Полностью остудить до комнатной температуры и убрать в холодильник минимум на 12 часов. Подровнять бортики.
9. Можно приготовить меренгу из оставшихся трех белков и украсить поверхность пирога.