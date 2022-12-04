Вкусный, нежный и сладкий: готовим кремовый лимонный пирог

Этот пирог по праву станет настоящим украшением праздничного стола, так что обязательно сохраните его рецепт. Нежная лимонная начинка просто растает во рту и не оставит шанса не понравится.

Фото: Eva.ru Eva.ru

Ингредиенты (диаметр 16 см, высота ~4,5 см):

Для теста: Мука 175 г

Разрыхлитель 4 г

Мука миндальная 15 г

Соль 1 г

Масло сливочное 55г

Сахар 85 г

Яйцо 30 г

Желток 20 г

Для начинки: Молоко сгущенное 500 г

Желток 45 г

Крахмал кукурузный 5 г

Сок лимонный свежевыжатый 100 г

Цедра 3-4 лимонов

Семена ванили по вкусу

Процесс приготовления:

1. Муку смешать с разрыхлителем и солью, просеять. Добавить миндальную муку, перемешать.

2. Масло довести до комнатной температуры, добавить сахар и взбить до посветления и пышности. Добавить яйцо и желток и взбить до однородности.

3. К масляной массе разом добавить всю мучную смесь, на низкой скорости вымесить до момента, когда тесто соберется в единый ком. Домесить вручную, сформировать из теста брусок и обернуть пищевой пленкой. Убрать в холодильник на 4-6 часов.

4. Духовку разогреть до 175°С (верх-низ). Кольцо обернуть по дну фольгой и проложить по высоте бортика полоской пергамента.

5. Охлажденное тесто раскатать не очень тонко, ~4-5 мм в высоту. Выложить сначала круг теста на дно кольца, затем сформировать бортики и выложить, прижимая к пергаменту. Проследить, чтобы между основанием и бортиками не было зазоров (начинка очень жидкая, если начнет вытекать, испортится весь пирог)!

6. Внутрь кольца вложить лист пергамента, прижать к тесту. Насыпать рис (горох, чечевицу, так называемое «слепое выпекание»). Выпекать 10-12 минут до легкого зарумянивание поверхности бортика.

7. Цедру натереть на мелкой стороне терки. Объединить все ингредиенты для начинки в стакане блендера и пробить до полной однородности. При необходимости процедить. Вылить начинку на подготовленную основу, снизить температуру до 165°С и выпекать ~45-50 минут. После чего духовку выключить и оставить пирог внутри еще на 30 минут. Возможно на вид будет казаться, что начинка не пропеклась и слишком жидкая, нет, все правильно. После охлаждения она будет стабильной!

8. Полностью остудить до комнатной температуры и убрать в холодильник минимум на 12 часов. Подровнять бортики.