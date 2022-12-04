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37 минут назад

Синьор Помидор: рецепт томатного супа для важных людей

Катя Кобышева

Этот суп будет хорош и зимой, и летом, потому что его вполне можно есть как горячим, так и холодным. Все зависит от вашего настроения.

Синьор Помидор: рецепт томатного супа для важных людей
Фото: UnsplashUnsplash

"Рамблер" предлагает лучший рецепт томатного супа, в котором по-настоящему много помидоров.

Ингредиенты

  • Бульон куриный - 1 литр
  • Помидоры - 2 килограмма
  • Перец болгарский желтый или светло-зеленый - 3 штуки
  • Картофель - 3 штуки, если очень хочется более сытный вариант
  • Лук репчатый - 1 луковица
  • Морковь - 1 крупная
  • Чеснок - не меньше 5-7 зубчиков
  • Соль, перец по вкусу
  • Петрушка - 1 пучок

Приготовление

  1. Вымойте помидоры, удалите зеленые хвостики, крупно порежьте и пропустите партиями через измельчитель, отправляя сразу в кастрюлю с бульоном. Если бульона нет, вполне можно обойтись без него. Но в конце можно добавить кипяченой воды, чтобы получить нужный объем и густоту.
  2. Картофель порежьте мелким кубиком и отправьте в кастрюлю. Затем добавьте мелко порезанный лук и потертую на крупной терке морковь. После этого порежьте перец, можно крупно, как для лечо.
  3. Варите все до готовности картофеля, перец может оставаться чуть хрустящим.
  4. В конце добавьте чеснок, пропущенный через пресс, соль, перец и мелко порубленную петрушку. Если любите кинзу, ее также можно использовать в этом супе. А если хотите создать итальянское настроение, добавьте базилик, лучше, конечно, свежий.

Подавать можно с густым греческим йогуртом или сметаной и чесночными гренками.

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