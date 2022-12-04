Синьор Помидор: рецепт томатного супа для важных людей

Этот суп будет хорош и зимой, и летом, потому что его вполне можно есть как горячим, так и холодным. Все зависит от вашего настроения.
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"Рамблер" предлагает лучший рецепт томатного супа, в котором по-настоящему много помидоров.
Ингредиенты
- Бульон куриный - 1 литр
- Помидоры - 2 килограмма
- Перец болгарский желтый или светло-зеленый - 3 штуки
- Картофель - 3 штуки, если очень хочется более сытный вариант
- Лук репчатый - 1 луковица
- Морковь - 1 крупная
- Чеснок - не меньше 5-7 зубчиков
- Соль, перец по вкусу
- Петрушка - 1 пучок
Приготовление
- Вымойте помидоры, удалите зеленые хвостики, крупно порежьте и пропустите партиями через измельчитель, отправляя сразу в кастрюлю с бульоном. Если бульона нет, вполне можно обойтись без него. Но в конце можно добавить кипяченой воды, чтобы получить нужный объем и густоту.
- Картофель порежьте мелким кубиком и отправьте в кастрюлю. Затем добавьте мелко порезанный лук и потертую на крупной терке морковь. После этого порежьте перец, можно крупно, как для лечо.
- Варите все до готовности картофеля, перец может оставаться чуть хрустящим.
- В конце добавьте чеснок, пропущенный через пресс, соль, перец и мелко порубленную петрушку. Если любите кинзу, ее также можно использовать в этом супе. А если хотите создать итальянское настроение, добавьте базилик, лучше, конечно, свежий.
Подавать можно с густым греческим йогуртом или сметаной и чесночными гренками.