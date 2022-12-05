Врач перечислила опасные орехи

Мускатный орех может вызвать галлюцинации и другие нарушения в работе нервной системы. О том, следует ли его есть и в каких количествах, рассказала врач-диетолог Елена Соломатина.

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«Он называется орехом, но в принципе это больше такая пищевая добавка. Если положить ее больше, чем нужно, то эффект от ореха нарушит работу нервной системы. Например, это может вызвать галлюцинации и другие проблемы», – отмечает Соломатина.

Есть этот орех можно только небольшими порциями.

Диетолог также обратила внимание на арахис. По ее словам, этот орех достаточно вредный. Из-за того, что он растет в земле, в нем копятся вредные для печени токсины и плесень. Люди, которые часто едят арахис, рискуют заработать себе рак печени.

Однако есть в этом орехе и положительные свойства. Содержащийся в нем цинк хорошо влияет на кожу и ногти.