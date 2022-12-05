Диетолог перечислила доступные продукты для похудения

Для похудения зимой стоит употреблять ежевику вместо сладостей, считает диетолог Стефани Йейтс. Она перечислила доступные и полезные сезонные продукты для похудения в материале для Express.

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Йейтс убеждена, что сезонные овощи и фрукты не только дешевле, но и полезнее. «Простой способ быть в курсе того, что сейчас сезон того или иного продукта — это следить за ценами в супермаркетах. Снижение цены на товар, скорее всего, свидетельствует о его сезонности, а повышение — наоборот», — объяснила она.

В зимний период диетолог предложила покупать сливы, ежевику, груши и гранаты, поскольку в них много клетчатки и мало калорий. Эти продукты можно использовать как более натуральную и менее вредную для фигуры замену сладостям.