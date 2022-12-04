Диетолог объяснила, правда ли хлебцы полезнее обычного хлеба

Хлебцы нельзя назвать диетическим продуктом, так как они могут быть более калорийными, чем обычный хлеб. Об этом рассказала врач-диетолог, терапевт Наталья Павлюк.

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По ее словам, хлебцы содержат свыше 300 килокалорий, тогда как хлеб — от 160 до 300. Также в хлебцах могут содержаться неполезные ингредиенты, такие как сахар, маргарин, консерванты и усилители вкуса.

Эксперт пояснила, что самые полезные хлебцы изготовлены из цельнозерновой муки или цельных зерен. Она порекомендовала отказаться от продукта из рафинированной муки.

Павлюк посоветовала отдавать предпочтение хлебцам, которые напоминают пенопластовые пластины.

— Есть мнение, что хлебцы полезнее хлеба тем, что в их составе нет дрожжей. Однако все живые дрожжевые клетки и так погибают при выпекании. Поэтому в хлебе их также не остается, — отметила диетолог.

Она добавила, что здоровый рацион может включать и хлебцы, и обычный хлеб, так как оба продукта содержат сложные углеводы и пищевые волокна, передает «Москва 24».