Любите острое? Вот что это может сказать о вашем характере

Исследователи опросили 2000 взрослых американцев, чтобы выяснить, существуют ли какие-либо личностные корреляции с любовью к острой пище.

Фото: Ferra.ru Ferra.ru

Оказалось, что любителям острой пищи больше нравится пробовать новые блюда (76%), они считают себя привлекательными (62%) и более довольны своей жизнью (66%), чем те, кто предпочитает более умеренную остроту.

Из тех, кто предпочитает острую пищу, 21% считают себя экстравертами по сравнению с 15% тех, кто ест менее острое. Любители острого также чаще называют себя творческими (54%), уверенными в себе (51%) и предприимчивыми (44%).