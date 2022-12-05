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1 час назад

Ученые обнаружили новое полезное свойство обычной тыквы

Волгоградская правда

В кожице и семенах этого распространенного овоща обнаружили антибиотики и антиоксиданты.

Ученые обнаружили полезное свойство обычной тыквы
Фото: Волгоградская правдаВолгоградская правда

Существует множество видов тыкв, которые человек использует в пищу. Однако обычно на стол идет только мякоть этого овоща. Ученые считают, что корки и семена продукта очень сильно недооценивают.

В ходе нового исследования сотрудники Политехнического института Брагансы обнаружили, что не используемые в кулинарии части тыквы обладают ярко выраженными противомикробными свойствами, передает издание Molecules.

Авторы эксперимента изучили все части тыквы разных сортов. Они установили, что семена и мякоть содержат большое количество минералов, каротиноидов, полифенолов и полиненасыщенных жирных кислот.

В тыквах алжирского и португальского сортов специалисты выявили 8 полезных флавоноидов, которые отлично противостоят развитию стафилококка и вредных грибков A. brasiliensis и A. fumigatus. Больше всего полезных веществ нашли в корке – около 9,4 мг/г.

Исследователи призвали пересмотреть отношение к побочным и якобы ненужным частям тыквы и начать их использование в фармацевтике и косметической промышленности.

Еда,
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