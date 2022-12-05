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1 час назад

Диетолог рассказала, кому пелен кисель

Секрет Фирмы

Каждый россиянин хоть раз пробовал кисель — тут либо вкусно и нравится, либо фу-фу-фу — уберите это. Между тем напиток оказался кладезем витаминов и пользы практически для всех людей. Он показан при болезнях желудочно-кишечного тракта (ЖКТ), высоком холестерине и даже онкологии. О массе положительных эффектов и некоторых минусах, рассказала диетолог-нутрициолог Ирина Мансурова.

По словам специалиста, кисель — питательное и довольно калорийное угощение. Готовят его все по-разному, а польза определяется вспомогательными ингредиентами: черникой, брусникой, клюквой, облепихой, клубникой и малиной.

Его можно пить ежедневно, но сильно налегать не стоит — два-три стакана достаточно. Не стоит употреблять кисель перед сном или вечером — будете плохо спать.

Напиток очень полезен для ЖКТ. Он обволакивает слизистые оболочки верхних отделов пищеварительного тракта и защищает их от влияния желудочного сока. Кисель хорошо действует и на кишечник — поддерживает микрофлору и снижает активность всасывания жиров, а значит и уменьшает холестерин в крови. Кстати, крахмал в составе напитка по сути — пребиотик, который помогает расти полезным бактериям и предупреждает злокачественную трансформацию.

Врач посоветовала пить кисель онкобольным. По её словам, это незаменимый напиток как во время проведения лечения (химиотерапии, лучевой терапии), так и после.

При этом увлекаться киселём не стоит людям с ожирением и лишним весом. Если очень хочется, то можно — только утром и без сахара. Кстати, из-за сахара в составе кисель нельзя и людям с сахарным диабетом. Также на ягоды в киселе может быть аллергия — будьте осторожны.

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