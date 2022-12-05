В Роскачестве назвали лучшие марки сливочного масла

Эксперты Роскачества и Росконтроля назвали лучше марки сливочного масла. Об этом сообщает RIMPRESS.

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Так, по словам специалистов Роскачества, проверку на уникальность прошли многие бренды, но лучшими признали лишь "Милково" (ООО "Ува-Молоко") и "Можайское" (ЗАО "Завод стерилизованного молока "Можайский").

А экспертами из Росконтроля лучшим сливочным маслом признан продукт марки "Брест-Литовск". Также в список лучших попали "Вкуснотеево", "Экомилк", "Милава" и "Доярушка".