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37 минут назад

В Роскачестве назвали лучшие марки сливочного масла

Мария Иглина

Эксперты Роскачества и Росконтроля назвали лучше марки сливочного масла. Об этом сообщает RIMPRESS.

В Роскачестве назвали лучшие марки сливочного масла
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

Так, по словам специалистов Роскачества, проверку на уникальность прошли многие бренды, но лучшими признали лишь "Милково" (ООО "Ува-Молоко") и "Можайское" (ЗАО "Завод стерилизованного молока "Можайский").

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А экспертами из Росконтроля лучшим сливочным маслом признан продукт марки "Брест-Литовск". Также в список лучших попали "Вкуснотеево", "Экомилк", "Милава" и "Доярушка".

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Еда,
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