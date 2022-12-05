Диетолог рассказала, с чем не стоит сочетать молоко

Врач-диетолог Елена Соломатина в разговоре с Москвой 24 посоветовала не сочетать молоко с овощами, рыбой и мучными изделиями.

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"В молоке есть белок, который в целом не очень хорошо с чем-либо сочетается. В основном он вступает в конкуренцию", – объясняет эксперт.

По словам диетолога, сочетание молока с овощами или рыбой может спровоцировать проблемы с желудочно-кишечным трактом и вызвать диарею.

"Люди очень любят пить молоко с белой булкой. Но метеоризм, диспепсия (нарушение пищеварения. – Прим. ред.) в этом случае очень многим обеспечены"

Соломатина добавила, что в основном с молоком сочетаются ягоды. При этом следует отдавать предпочтение не совсем кислым, а то оно свернется.