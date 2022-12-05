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1 час назад

Диетолог рассказала, с чем не стоит сочетать молоко

Москва24

Врач-диетолог Елена Соломатина в разговоре с Москвой 24 посоветовала не сочетать молоко с овощами, рыбой и мучными изделиями.

Диетолог рассказала, с чем не стоит сочетать молоко
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

"В молоке есть белок, который в целом не очень хорошо с чем-либо сочетается. В основном он вступает в конкуренцию", – объясняет эксперт.

По словам диетолога, сочетание молока с овощами или рыбой может спровоцировать проблемы с желудочно-кишечным трактом и вызвать диарею.

"Люди очень любят пить молоко с белой булкой. Но метеоризм, диспепсия (нарушение пищеварения. – Прим. ред.) в этом случае очень многим обеспечены"

Соломатина добавила, что в основном с молоком сочетаются ягоды. При этом следует отдавать предпочтение не совсем кислым, а то оно свернется.

"С молоком сочетаются крупы, если варить кашу. Но в целом запивать им еду нецелесообразно. Потому что молоко – это вообще отдельная еда. Лучше всего его пить отдельно от остальных продуктов", – заключила эксперт.

Еда,Елена Соломатина,
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