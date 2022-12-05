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1 час назад

Врач Павлова рассказала, какой напиток снижает риски развития рака

Мира Маркина

Врач-эндокринолог Зухра Павлова в своем Telegram-канале разместила пост, в котором рассказала о напитке, способном сократить риски развития онкологических заболеваний.

Павлова рекомендует чаще употреблять зеленый чай. По ее словам, этот напиток содержит крайне полезный для организма антиоксидант полифенол-эпигаллокатехин галлат. Именно это вещество способно контролировать активность фермента ароматазы, который способен нарушать баланс мужских и женских гормонов. А из-за превышения женских гормонов в мужском организме в силу многих обстоятельств могут заметно возрастать риски развития рака и сердечно-сосудистых заболеваний.

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Однако доктор также отметила, что между приемом пищи и употреблением чая (как и кофе) должен пройти хотя бы час.

«Напоминаю, что любой чай, хоть черный, хоть зеленый, не стоит пить за едой. Как и кофе, эти напитки являются сильными абсорбентами, и вытянут из пищи много полезных веществ», – объяснила Павлова.

Ранее "Рамблер" рассказывал о трех напитках, полезных для почек.

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