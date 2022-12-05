Павлова рекомендует чаще употреблять зеленый чай. По ее словам, этот напиток содержит крайне полезный для организма антиоксидант полифенол-эпигаллокатехин галлат. Именно это вещество способно контролировать активность фермента ароматазы, который способен нарушать баланс мужских и женских гормонов. А из-за превышения женских гормонов в мужском организме в силу многих обстоятельств могут заметно возрастать риски развития рака и сердечно-сосудистых заболеваний.