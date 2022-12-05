Эндокринолог рассказала о вреде популярных гарниров

О необязательности употребления в пищу таких популярных гарниров, как макароны, рис или картофель, рассказала врач-эндокринолог, кандидат медицинских наук Зухра Павлова. По словам эксперта, эти продукты стоит заменить дополнительным количеством белковой пищи, например, мясом или рыбой.

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Врач пояснила, что такие гарниры являются крахмалистыми, в них содержится много простых углеводов, способствующих быстрому набору веса. В связи с этим стоит ограничивать количество подобной пищи.

Тем, кто не хочет отказываться от гарнира, Павлова посоветовала выбирать овощи: фасоль, зеленые салаты и микрозелень, тыкву, кабачки, шпинат, огурцы, помидоры, морковь, свеклу. Овощи лучше употреблять в отварном виде.

Также необходимо пить больше простой воды, передает МИР 24.