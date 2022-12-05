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2 часа назад

Как избежать покупки в магазине просроченного товара

Крестьянская жизнь

Как не купить испорченный товар и чем отличается срок хранения от срока реализации?

Как избежать покупки в магазине просроченного товара
Фото: Крестьянская жизньКрестьянская жизнь

Специалисты Роспотребнадзора в рамках проекта «Здоровое питание» напоминают, что по статистике 9 из 10 покупателей при покупке ориентируются на дату изготовления и срок годности. При этом производитель чаще всего указывает дату изготовления продукта и дату упаковки. На напитках и уксусе указывают дату розлива, а на упаковках с яйцами – дату их сортировки.

Со сроком годности, исчисляемым со времени изготовления, все понятно – это период времени, в течение которого продукт безопасен для употребления. А вот такое понятие, как срок хранения и реализации, непривычно потребителю, поэтому многие не знают, как его растолковать.

Срок хранения отличается от срока годности. Так, если срок хранения у продукта истек, то могут измениться некоторые его качества, но он остается пригодным для употребления в пищу. Мед и варенье могут засахариться, а вино – изменить свой оттенок, но их еще можно употреблять. Но некоторые продукты с истекшим сроком годности употреблять в пищу может быть опасно.

Срок реализации устанавливается с учетом периода хранения товара и использования по назначению в домашних условиях. Его отсчитывают с момента изготовления.

Срок годности указывают в виде точной даты или промежутка. Если срок три месяца и меньше, то дата должна включать день, месяц и год. Если период более длительный, то его могут отмечать только месяцем и годом. При этом следует помнить, что указанный месяц уже не входит в срок годности.

Роспотребнадзор напоминает о том, что при покупке продуктов питания важно проявлять внимательность, обращать внимание на все сроки и упаковку товара.

Еда,Роспотребнадзор,
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