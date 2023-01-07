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1 час назад

Голод на пороге: рецепт быстрого пирога с мясом и картофелем

Мира Маркина

Если вам кажется, что для приготовления вкусного пирога нужно потратить тонну времени и усилий, то вы правы. Но есть рецепты, которые не требуют ни того, ни другого. Одним из таковых сегодня поделится “Рамблер”.

Голод на пороге: рецепт быстрого пирога с мясом и картофелем
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

Ингредиенты

  • Фарш (рекомендуем взять свино-говяжий или куриный) – 400 гр
  • Картофель – две средние
  • Лук – одна штука
  • Слоеное тесто (бездрожжевое или дрожжевое – на ваш вкус) – 500 гр
  • Масло – пару ложек (можно брать как сливочное, так и подсолнечное)
  • Яйцо одно
  • Соль и специи – по вкусу, рекомендуем взять копченую паприку и сушеный чеснок

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Приготовление

  1. Включите духовку и оставьте ее разогреваться до 180 градусов Цельсия. Если тесто замороженное, самое время его достать из морозилки.
  2. В сковороде разогреваем масло. Лук и картофель чистим, режем на мелкие кубики. Обжариваем подготовленные овощи в течение пяти минут на сковороде. Затем добавляем в смесь картофеля и лука фарш, готовим еще 10 минут. Можно накрыть сковороду крышкой. Проверьте: овощи должны быть мягкими, а фарш – почти готовым.
  3. В получившуюся начинку добавляем соль и специи. Если во время приготовления из фарша выделилось много жира, лучше его осторожно слить. Иначе ваш пирог раскиснет и не пропечется.
  4. В форму выкладываем пласт размороженного теста, можно его слегка раскатать или растянуть по размеру формы. Выкладываем начинку. Накрываем пирог вторым пластом теста. Соединяем края по бокам, можно их “защипнуть”.
  5. Взбиваем яйцо вилкой или венчиком до объединения белка и желтка. Смазываем им пирог. Можно украсить верх изделия кунжутом. Отправляем пирог в духовку примерно на 35-40 минут. Он должен как следует подрумяниться.
  6. По истечению времени достаем пирог, даем ему немного остыть. Подавать советуем со сметаной.

Приятного аппетита!

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