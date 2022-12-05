Названы самые опасные супы, которые готовят россияне

Врачи-диетологи не рекомендуют увлекаться мясными супами, пишет Infox.ru со ссылкой на Общественную службу новостей.
Издание цитирует диетолога, к.м.н. Елену Ливанцеву, которая называет несколько причин быть осторожнее с мясной солянкой и мясными бульонами.
Во-первых, мясной бульон более жирный и калорийный, это может навредить людям с повышенным уровнем холестерина.
Во-вторых, в животноводстве нередко используются антибиотики и гормональные препараты, которые при варке мяса переходят в бульон. Человеку эти добавки ни к чему, поэтому если уж и готовить мясной суп, то лучше сливать первый и второй бульон.
Вопросы у врачей есть также к грибным супам: людям с проблемами с ЖКТ они не рекомендуются, так как грибы содержат много веществ, стимулирующих работу пищеварительного тракта. А если он ослаблен, грибы могут еще больше навредить ему.
Специалисты напоминают о пользе овощных супов: при их приготовлении из овощей в бульон переходят полезные вещества, в частности микроэлементы калий и магний. Недаром именно они составляют основу питания для пациентов многих клиник.