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24 минуты назад

Названы самые опасные супы, которые готовят россияне

Нижегородская правда

Врачи-диетологи не рекомендуют увлекаться мясными супами, пишет Infox.ru со ссылкой на Общественную службу новостей.

Названы самые опасные супы, которые готовят россияне
Фото: Нижегородская правдаНижегородская правда

Издание цитирует диетолога, к.м.н. Елену Ливанцеву, которая называет несколько причин быть осторожнее с мясной солянкой и мясными бульонами.

Во-первых, мясной бульон более жирный и калорийный, это может навредить людям с повышенным уровнем холестерина.

Во-вторых, в животноводстве нередко используются антибиотики и гормональные препараты, которые при варке мяса переходят в бульон. Человеку эти добавки ни к чему, поэтому если уж и готовить мясной суп, то лучше сливать первый и второй бульон.

Вопросы у врачей есть также к грибным супам: людям с проблемами с ЖКТ они не рекомендуются, так как грибы содержат много веществ, стимулирующих работу пищеварительного тракта. А если он ослаблен, грибы могут еще больше навредить ему.

Специалисты напоминают о пользе овощных супов: при их приготовлении из овощей в бульон переходят полезные вещества, в частности микроэлементы калий и магний. Недаром именно они составляют основу питания для пациентов многих клиник.

Еда,
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