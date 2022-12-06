Россиян предупредили о вреде тунца

Специалист пояснила, что в тунце содержится метилртуть, которая является высокотоксичной формой ртути. С течением времени, предупредила Падолка, организм может начать разрушаться, если человек будет регулярно употреблять блюда из этой рыбы.

Однако навсегда отказываться от употребления тунца вовсе необязательно, добавила нутрициолог. Необходимо уметь выбирать его правильный вид, поскольку в некоторых из них содержание ртути намного ниже, чем в других. Специалист порекомендовала отдавать предпочтение полосатому тунцу. Она уточнила, что его можно без опаски есть до двух-трех раз в неделю. Кроме того, добавила Падолка, желтоперый и длинноперый тунец также станут неплохими вариантами — их можно употреблять не чаще одного раза в неделю.