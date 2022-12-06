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2 часа назад

Россиян предупредили о вреде тунца

Lenta.ruиещё 2

Нутрициолог сети медицинских лабораторий Катерина Падолка рассказала, что, несмотря на большое содержание полезных веществ, чрезмерное употребление тунца может навредить организму. Об этом она сообщила «Известиям».

Россиян предупредили о вреде тунца
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Специалист пояснила, что в тунце содержится метилртуть, которая является высокотоксичной формой ртути. С течением времени, предупредила Падолка, организм может начать разрушаться, если человек будет регулярно употреблять блюда из этой рыбы.

«Повышенные дозы ртути вызывают негативные психические симптомы, бессонницу, усталость, отрицательно влияют на кратковременную память, нарушают работу желудочно-кишечного тракта, почек, иммунитета и провоцируют развитие стоматита и гингивита», — указала она.

Однако навсегда отказываться от употребления тунца вовсе необязательно, добавила нутрициолог. Необходимо уметь выбирать его правильный вид, поскольку в некоторых из них содержание ртути намного ниже, чем в других. Специалист порекомендовала отдавать предпочтение полосатому тунцу. Она уточнила, что его можно без опаски есть до двух-трех раз в неделю. Кроме того, добавила Падолка, желтоперый и длинноперый тунец также станут неплохими вариантами — их можно употреблять не чаще одного раза в неделю.

Еда,
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