Опасные продукты, от которых стоит отказаться после 50 лет

Диетолог заявил, что после 50 лет человек должен поменять свой рацион питания.
Несмотря на то, что человек может быть абсолютно здоров, после 50 лет в организме происходят изменения, которые не стоит игнорировать. Так, по словам диетолога Ребекки Шиллинг, в таком возрасте важно исключить из рациона некоторые продукты, отказаться от вредных привычек, чтобы избежать риска возникновения сердечно-сосудистых заболеваний.
В частности, необходимо сократить потребление жиров. Такие продукты создают идеальные условия для закупоривания артерий, повышения уровня холестерина, развития гипертонии.
Также стоит отказаться от красного мяса и жареной пищи, жирных молочных продуктов.
Вместо этого в меню обязательно должны присутствовать фрукты, овощи и клетчатка.
Также с возрастом рекомендуется меньше пить сладких напитков.