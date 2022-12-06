Опасные продукты, от которых стоит отказаться после 50 лет

Несмотря на то, что человек может быть абсолютно здоров, после 50 лет в организме происходят изменения, которые не стоит игнорировать. Так, по словам диетолога Ребекки Шиллинг, в таком возрасте важно исключить из рациона некоторые продукты, отказаться от вредных привычек, чтобы избежать риска возникновения сердечно-сосудистых заболеваний.