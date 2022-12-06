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19 минут назад

Повар Елизаветы II подсказал простой рецепт хрустящего бекона

Lenta.ru

Чтобы жареный бекон был хрустящим, его нужно готовить на раскаленной сковороде и без соусов, рассказал британский шеф-повар Джефф Бейкер — обладатель звезды «Мишлен», готовивший для королевы Елизаветы II. Его простой рецепт приводит издание The Sun.

Повар Елизаветы II подсказал простой рецепт хрустящего бекона
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Раскаленная сковорода, по словам Бейкера, карамелизует поверхность бекона, обеспечивая приятный хруст и ярко выраженный вкус. Повар посоветовал готовить бекон в собственном жире, обжаривая его по минуте с каждой стороны.

«Если бекон правильно завялен и нарезан кусочками нужной толщины, он должен карамелизироваться по краям. Жир будет вытапливаться, не растворяясь, что гарантирует восхитительный вкус», — подсказал он.

Бейкер посоветовал обходиться без соусов, в том числе без кетчупа.

«На мой взгляд, если приготовить бекон таким образом, ему не понадобится соус для усиления вкуса — он и так будет идеален», — заверил он.

Еда,Елизавета II,
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