Диетолог рассказала, кому нельзя есть мандарины

Диетолог Елена Соломатина рассказала, что мандарины не стоит употреблять при индивидуальной непереносимости. Также к противопоказаниям медик отнесла гастриты, колиты, панкреатиты в состоянии обострения. Подробностями эксперт поделилась в беседе с "Вечерней Москвой".
В первую очередь, Соломатина рассказала о полезных свойствах данного продукта.
Кроме этого, по словам специалиста, в мандаринах есть калий, который предохраняет от отеков и укрепляет сердечную мышцу. Клетчатка хорошо очищает организм, а запах цитрусов отлично тонизирует.
При всем этом, отметила Соломатина, есть ряд заболеваний, которые являются противопоказанием для употребления мандаринов.
Не стоит часто есть мандарины и здоровым людям. По словам медика, адекватное количество продукта в день — два-три. Можно съесть и четыре небольших плода, но в этом случае их лучше распределить между разными приемами пищи.