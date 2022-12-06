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44 минуты назад

Диетолог Соломатина рассказала, кому нельзя есть мандарины

Мария Иглина
Елена Соломатинаэксперт

Диетолог Елена Соломатина рассказала, что мандарины не стоит употреблять при индивидуальной непереносимости. Также к противопоказаниям медик отнесла гастриты, колиты, панкреатиты в состоянии обострения. Подробностями эксперт поделилась в беседе с "Вечерней Москвой".

Диетолог рассказала, кому нельзя есть мандарины
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

В первую очередь, Соломатина рассказала о полезных свойствах данного продукта.

В мандаринах присутствует витамин С. Этот витамин защищен от разрушения биофлавоноидами, которые тоже есть в мандарине. Он нужен для работы иммунной системы, отвечает за выработку антител и необходим для соединительной ткани. Белые перепонки содержат нарингин — биофлавоноид, оказывающий выраженное антиоксидантное действие.
Елена Соломатина
Елена СоломатинаВрач-диетолог

Кроме этого, по словам специалиста, в мандаринах есть калий, который предохраняет от отеков и укрепляет сердечную мышцу. Клетчатка хорошо очищает организм, а запах цитрусов отлично тонизирует.

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При всем этом, отметила Соломатина, есть ряд заболеваний, которые являются противопоказанием для употребления мандаринов.

Цитрусовые довольно аллергенные, и даже если у человека никогда не было аллергии на цитрусовые, хорошо переев, он может эту аллергию заработать. Не стоит есть мандарины при индивидуальной непереносимости. Также противопоказания — гастриты, колиты, панкреатиты в состоянии обострения.
Елена Соломатина
Елена СоломатинаВрач-диетолог

Не стоит часто есть мандарины и здоровым людям. По словам медика, адекватное количество продукта в день — два-три. Можно съесть и четыре небольших плода, но в этом случае их лучше распределить между разными приемами пищи.

Ранее эксперт рассказал, как правильно выбирать икру.

Еда,Елена Соломатина,
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