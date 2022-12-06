Вкусный эксперимент: готовим фаршированный лук

Отварите луковицы целиком, нашинкуйте чеснок и добавьте его в фарш. Добавляем также паприку, рис, зелень, соль, молотый перец и 100 мл холодной воды. Замешиваем фарш, а готовый лук разбираем на слои. Заворачиваем фрикадельку в несколько слоев лука.