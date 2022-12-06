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40 минут назад

Вкусный эксперимент: готовим фаршированный лук

Крестьянская жизнь

Известный шеф-повар Коте Оганезов поделился необычным рецептом фаршированного лука.

Вкусный эксперимент: готовим фаршированный лук
Фото: Крестьянская жизньКрестьянская жизнь

Для приготовления вам понадобится:

– крупные луковицы – 2–3 шт.;

– чеснок – 3 зубчика;

– любимый фарш – 800 г;

– паприка – 1 ст. ложка;

– сырой рис – 100 г;

– пучок зелени;

– соль и перец по вкусу;

– тертые томаты – 200 г.

Отварите луковицы целиком, нашинкуйте чеснок и добавьте его в фарш. Добавляем также паприку, рис, зелень, соль, молотый перец и 100 мл холодной воды. Замешиваем фарш, а готовый лук разбираем на слои. Заворачиваем фрикадельку в несколько слоев лука.

Поместите фаршированный лук на сковороду и залейте его томатным соусом, добавьте немного воды. Томите лук в течение 40 минут.

Приятного аппетита!

Еда,
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