Вкусный эксперимент: готовим фаршированный лук

Известный шеф-повар Коте Оганезов поделился необычным рецептом фаршированного лука.
Для приготовления вам понадобится:
– крупные луковицы – 2–3 шт.;
– чеснок – 3 зубчика;
– любимый фарш – 800 г;
– паприка – 1 ст. ложка;
– сырой рис – 100 г;
– пучок зелени;
– соль и перец по вкусу;
– тертые томаты – 200 г.
Отварите луковицы целиком, нашинкуйте чеснок и добавьте его в фарш. Добавляем также паприку, рис, зелень, соль, молотый перец и 100 мл холодной воды. Замешиваем фарш, а готовый лук разбираем на слои. Заворачиваем фрикадельку в несколько слоев лука.
Поместите фаршированный лук на сковороду и залейте его томатным соусом, добавьте немного воды. Томите лук в течение 40 минут.
Приятного аппетита!