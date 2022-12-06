Пять причин, почему лапша быстрого приготовления опасна

Лапша быстрого приготовления представляет собой собственно лапшу, которая высушена или обжарена в масле. Делается этот продукт из обработанной пшеничной муки. Кроме того, он может содержать тофу, сушёные овощи либо мясо, предварительно приготовленное. Но в любом случае такая лапша вредит здоровью.

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Чем же опасна для нашего здоровья лапша быстрого приготовления? Есть несколько причин.

Расстройство желудка. Поскольку лапша быстрого приготовления с трудом переваривается, она сильно нагружает пищеварительную систему. Поэтому сама пища находится в желудке дольше, чем на самом деле нужно. При регулярном употреблении лапши может возникнуть вздутие живота, повышенная кислотность, воспаление.

Высокий риск развития болезней сердца. Лапша быстрого приготовления обжаривается во фритюре. Это значит, что она по определению вредит здоровью. Кроме того, в ней много насыщенных жиров, а питательная ценность - низкая. А ещё много натрия, что может вызвать сердечно-сосудистые заболевания.

Низкая пищевая ценность. Это связано с тем, что обычно лапша быстрого приготовления изготавливается из рафинированной муки. Эта мука как раз почти не содержит витаминов, минералов, клетчатки. А ещё в лапшу добавляют масло, специи, также в ней много крахмала. Всё это при регулярном употреблении способствует развитию ожирения, сахарного диабета, проблем с сосудами и сердцем и пр.

Мало белка и клетчатки. А именно эти вещества позволяют ощущать себя сытым. Кроме того, при рационе с низким содержанием клетчатки у человека повышается риск развития болезней кишечника и уменьшается число здоровых кишечных бактерий.

Присутствует глутамат натрия. Исследования показывают, что у при его потреблении у человека может возникнуть головная боль, повышенное кровяное давление, тошнота, слабость, напряжение в мышцах, учащённый пульс, боль в груди.